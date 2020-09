Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg - Zeugen gesucht

Warburg (ots)

Eine Warburgerin stellte an ihrem Auto, das sie in der Northeimer Straße in Warburg geparkt hatte, einen Unfallschaden fest. Die Besitzerin hatte ihren grauen VW Golf Kombi am Donnerstag, 17.09.2020, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:40 Uhr, rückwärts auf einem Schotterparkplatz zwischen zwei Wohnhäuser an der hochfrequentierten innerörtlichen Hauptverkehrsstraße abgestellt. Gegen 18:40 Uhr entdeckte sie an ihrem VW an der vorderen linken Stoßstange einen Lackschaden, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu informieren. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell