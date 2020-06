Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (204/2020) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Questenbergweg Sonntag, 31. Mai 2020, in der Zeit zwischen 05.00 Uhr 15.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Pfingstsonntag (31.05.2020) nutzten Unbekannte die Abwesenheit einer Hausbewohnerin im Questenbergweg in Hann. Münden und versuchten, sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses zu verschaffen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 05.00 Uhr und 15.00 Uhr.

Ob es an den wachsamen Hunden oder einer gut gesicherten Haustür lag ist nicht bekannt, die Täter ließen jedoch offenbar von ihrem Vorhaben ab und zogen ohne Beute von dannen. Als die Bewohnerin gegen 15.00 Uhr zum Haus zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Eingangstür fest und alarmierte sofort die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

