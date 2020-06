Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (203/2020) Beim Einparken gegen Pkw gefahren - Polizei sucht geschädigten Autofahrer

Göttingen (ots)

Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), Marktstraße Freitag, 29. Mai 2020, gegen 09.05 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Am Freitag (29.05.2020) ist eine 79 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Gieboldehausen mit ihrem Auto beim Einparken gegen einen anderen Pkw gefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 09.05 Uhr vor der Laurentius-Apotheke in der Marktstraße in Gieboldehausen. Anschließend stellte die Verursacherin ihren VW auf einem benachbarten Parkplatz ab und kehrte zum Unfallort zurück, um nach dem beschädigten Pkw zu sehen. Dieser war jedoch nicht mehr da. Angaben zum Fahrzeug können nicht gemacht werden. Der Wagen ist vermutlich im Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 zu melden.

