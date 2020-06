Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen

BAB 6

Fahrtrichtung Süden

Auffahrunfall

Vater und Sohn schwer verletzt

Reilingen (ots)

Vermutlich Unachtsamkeit war am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Süden. Der Fahrer eines Kleinlasters musste auf der rechten Spur verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, was vom nachfolgenden Opel Fahrer offensichtlich ncht bemerkt wurde und dieser ungebremst auf den Kleinlaster auffuhr. Der 38-jährige Fahrer wurde hierdurch in seinem PKW eingeklemmt und musste schließlich durch die Feuerwehr in einer ca- 45-minütigen Rettungsaktion geborgen werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein 6-jähriger Sohn, der sich auf dem Rücksitz befand, wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankehaus gebracht. Die Ehefrau und Mutter wurde bereits verständigt. Aufgrund der Bergunsgarbeiten, die aktuell noch andauern, mussten der rechte und mittlere Fahrspur gesperrt werden, so dass der fließende Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn voll gesperrt. Es bildete sich Rückstau bis zu 3 km. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 13.000,- Euro geschätzt.

