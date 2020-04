Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Litauer mit Haftbefehl in die JVA Lübeck eingeliefert

Puttgarden (ots)

Im Rahmen der vorübergehenden Grenzkontrollen zu Dänemark, wurde ein 29-jähriger Litauer heute Nacht gegen 01:00 Uhr in Puttgarden durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann war zuvor mit der Fähre aus Dänemark nach Deutschland gekommen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft essen vorlag. Der Mann wurde verhaftet und die Bundespolizei forderte den Haftbefehl an und eröffnete ihm den Inhalt. Der Litauer wurde 2015 durch das Amtsgericht Essen wegen mehrfachen Bandendiebstahls und mehrfachen schweren Bandendiebstahls zu einer Restfreiheitsstrafe von 591 Tagen von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Dem Antritt der Freiheitsstrafe hatte er sich entzogen. In Puttgarden war die Reise jetzt beendet und er wurde zur JVA Lübeck gefahren. Hier durfte er dann seine Restfreiheitsstrafe antreten.

