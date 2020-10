Polizei Hagen

POL-HA: Mann im Hagener Norden durch unbekanntes Geschoss verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 26.10.2020, fegte ein 56-jähriger Anwohner gegen 16:00 Uhr Laub vor einem Haus in der Straße Auf dem Kuhl. Dabei hatte er zur Tatzeit seinen Rücken in Richtung Eschenweg gedreht, als ihn plötzlich ein Geschoss im Nacken traf. Er wurde leicht verletzt und trug eine blutende Wunde davon. Die hinzugerufenen Polizisten suchten vor Ort nach Tatverdächtigen und dem Geschoss, blieben jedoch erfolglos. Vermutlich handelte es bei der Waffe sich um eine Softair-Pistole bzw. -gewehr, eine Schleuder oder einen ähnlichen Gegenstand, mit welchem man kleine Geschosse abfeuern kann. Die Kripo sucht jetzt nach den Tätern und ermittelt aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung. Hinweise zu den Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell