Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Radfahrende stoßen auf dem Radweg zusammen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Eine Bielefelderin verletzte sich am Donnerstag, 01.10.2020, bei einem Unfall an der Gütersloher Straße schwer.

Die 54-Jährige befuhr gegen 06:00 Uhr den Radweg in Richtung Gütersloh. Nachdem sie mit ihrem Pedelec an der Einmündung Am Presswerk eine scharfe Rechtskurve passiert hatte, kam ihr plötzlich ein anderer Radfahrer entgegen. Der 50-jährige Bielefelder befuhr den Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Die 54-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei stürzte sie zur Seite und fiel zu Boden. Bei dem Unfall zog sich die Bielefelderin schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

