Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Vandalismus am FMZ

Germersheim (ots)

Auf Grund mehrerer Sachbeschädigungen im Bereich des FMZ sucht die Polizeiinspektion Germersheim derzeit fünf Jugendliche, welche am Montag gegen 13 Uhr mehrere Fassaden mir Farbe beschmierten. Des Weiteren wurden mehrere Türen mit einem Nothammer beschädigt. Ein Zeuge hatte die Jugendlichen angesprochen, welche im Anschluss von der Örtlichkeit fußläufig flüchteten. Einer der Tatverdächtigen hatte kurze rote Haare und trug einen grauen Kapuzenpullover. Der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



