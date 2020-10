Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch in der Prentzelstraße - Hoher Beuteschaden

Hagen (ots)

Am Dienstag, 27.10.2020, rief ein Anwohner in der Prentzelstraße die Polizei. Offenbar waren Unbekannte in seinen Keller eingestiegen. Vermutlich schlugen die Einbrecher zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr, zu, nachdem sie sich Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft hatten. Anschließen knackten sie das Schloss, mit dem die Parzelle des Mieters gesichert war, und drangen so in den Kellerraum vor. Hier stahlen sie zwei Bohrmaschinen, zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge und einen Luftkompressor im Wert von zirka 3.000 Euro. Vermutlich trugen die Täter die Werkzeuge in ein Fahrzeug, um anschließend zu entkommen. Hinweise auf verdächtige Personen und PKW bzw. LKW nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

