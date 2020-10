Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen a.Htw. - Hilzingen, A81) Polizei sucht Zeugen eines Unfalls von Sonntagabend zwischen Singen und Hilzingen auf der Autobahn (25.10.2020)

Singen a.Htw. - Hilzingen, Bundesautobahn A81, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche Cayenne und einem VW Sharan, der sich am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, zwischen Singen und Hilzingen auf der Bundesautobahn A81 ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es auf dem linken Fahrstreifen der Fahrbahn Richtung Hilzingen beziehungsweise Richtung Autobahnende Bietingen/Gottmadingen zu einem Zusammenprall, wobei der Porsche in das Heck des vorausfahrenden VW Sharans fuhr. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und eine Beifahrerin im VW leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Nachdem beide Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst für den Bereich der Bundesautobahn in Mühlhausen-Ehingen, Tel.: 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

