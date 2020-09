Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Leichtflieger stürzt ab

Zwei Menschen wurden am Montag bei einem Unfall am Rande des Flugplatzes Riedlingen verletzt.

Am Vormittag war ein Fluglehrer mit seinem Flugschüler dabei, Starts und Landungen zu üben. Nach einem Start hatten die Beiden im Steigflug in etwa 30 Metern Höhe Probleme mit dem Motor, schilderten sie später der Polizei. Deshalb entschlossen sie sich gegen 11.30 Uhr zu einer Sicherheitslandung. Doch streiften sie mit einer Tragfläche einen Baum. Aus einer Höhe von mehreren Metern sei der Ultraleichtflieger danach zu Boden gestürzt, berichtet die Polizei. Der 62-Jährige Flugschüler erlitt schwere Verletzungen, der Fluglehrer leichte Verletzungen. Beide brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, die Ermittlungen zu unterstützen. Dazu wurde das Flugzeug beschlagnahmt.

