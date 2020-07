Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer (11/1126) 11.07.2020, 09:20 Uhr

Speyer, Grüner Winkel (ots)

Zu einem Vorfahrtskonflikt zwischen einer 43-jährigen PKW Lenkerin und einem 85-jährigen Fahrradfahrer kam es am Samstagmorgen. Die PKW-Lenkerin befuhr die Straße Grüner Winkel in Richtung Eselsdamm. Da sich im Kreuzungsbereich Grüner Winkel/Eselsdamm (rechts vor links) eine Baustelle befindet, musste sich die PKW Lenkerin in den Kreuzungsbereich hineintasten, um ihn zu passieren. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie anschließend mit dem von links kommenden 85-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Einen Fahrradhelm trug der Mann nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

