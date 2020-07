Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung am Bahnhof

Maxdorf (ots)

Am Freitagabend (10.07.2020) werden durch einen Zeugen gegen 22:58 Uhr laute Geräusche aus Richtung des Bahnhofes in Maxdorf vernommen. An der Örtlichkeit können drei Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Es kann festgestellt werden, dass ein Seitenglas des Wartehäuschens zerstört wurde. Alle drei Personen bestreiten eine Tatbeteiligung und geben an keine Angaben zu etwaigen Tätern machen zu können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell