POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Kradfahrer schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber kam am Sonntag nach einem Unfall in Bad Schussenried ein 19-Jähriger ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 19.30 Uhr in der Zeppelinstraße unterwegs, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war ebenso an der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300) die genaue Unfallursache und sucht nach Zeugen. Sie stellte die nicht zugelassene KTM sicher. Zwischenzeitlich sei der 19-Jährige außer Lebensgefahr.

