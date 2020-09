Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Mutmaßlich Betrunkener beschädigt Autos und Wand

Umfangreiche Spuren sicherte die Polizei nach einem Unfall in der Nacht zum Sonntag in einem Stadtteil von Schwendi.

Gegen Mitternacht wurde ein Bewohner in der Straße Schloßberg in Bußmannshausen auf einen Unfall aufmerksam. Ein Autofahrer war gegen seine Hauswand gefahren und hatte im Hof zwei Autos aufeinander geschoben. Noch nicht ganz klar ist, wer den Unfall verursacht hat. Infrage kommen ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger. Die sollen sich laut Angaben der Polizei zunächst gegenseitig beschuldigt haben. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 22-Jährigen, weshalb die Staatsanwaltschaft bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Autos anordnete. Neben den Spuren im Auto sicherte die Polizei auch beim Verdächtigen umfangreiche Spuren. Einen Führerschein soll der Mann nicht haben. Die Ermittlungen der Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) dauern an. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

