Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim (Alb) - Motorradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein 20-Jähriger bei einem Unfall bei Altheim.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei war der Mann gegen 17 Uhr mit einer Yamaha von Gerstetten in Richtung Altheim unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Beim Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 2.500 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

++++1624196

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell