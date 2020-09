Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Korrektur: Ehingen, Rottenacker - Einbrecher auf Diebestour In mehrere Gebäude brachen Unbekannte über das Wochenende in der Region ein.

Ulm (ots)

Am Samstag ging beim Polizeirevier Ehingen die erste Anzeige wegen eines Einbruchs in der Max-Planck-Straße ein (wir berichteten: www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4698643). Jetzt kamen zwei weitere Einbrüche im Stadtgebiet hinzu, bei dem Einbrecher am Wochenende Fenster aufhebelten. Im Dieselweg flüchteten sie nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute, hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In einem Gebäude in der Hauptstraße fanden sie eine Kasse mit Geld, die sie zu ihrer Beute machten.

Eine Garagentür hebelten Unbekannte in den Herrschaftslüssen in Rißtissen auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Über die Schadenshöhe und das Diebesgut können hier noch keine Angaben gemacht werden.

Auch in Rottenacker hebelten Täter an Firmengebäuden in der Grundlerstraße und in der Riedstraße ein Fenster auf. In einem Fall ließen sie von ihrem weiteren Vorgehen ab. Im anderen hatten sie einen Automaten aufgehebelt. Ob sie Beute machten ist noch unklar.

In allen Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07391/5880 an die Polizei aus Ehingen.

++++1626188+++1623116+++1621304+++1621412+++1623116

Die Ermittler empfehlen, über Nacht und freie Tage kein Geld in Geschäften zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Weitere Tipps zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell