Feuerwehr Bochum

FW-BO: +++Abschlussmeldung Unterstützungseinsatz Gefahrstoffaustritt Eishalle Herne+++

Bochum (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden vor Ort in die Einsatzlage eingewiesen und lösten dann die Kollegen*innen der Feuerwehr Herne, die teilweise bereits seit dem Vormittag vor Ort waren, für verschiedenen Einsatzaufgaben ab. Gemeinsam mit Fachberatern der Chemischen Industrie des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems (TUIS) wurden mehrfach in dem betroffenen Maschinenraum einer Ammoniakkühlanlage Messungen mit speziellen Gefahrstoffmessgeräten unter Schutzausrüstung durchgeführt. Anschließend wurde kontaminiertes Wasser, dass sich beim Niederschlagen des ausgetretenen Ammoniaks in dem betroffenen Raum gesammelt hatte, abgepumpt. Die Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr Bochum übernahm den bereits aufgebauten Dekontaminationsplatz und stellte die Reinigung der Einsatzkräfte nach deren jeweiligen Arbeitsaufträgen sicher. Die Sondereinheit Führungsunterstützung der Freiwilligen Feuerwehr löste die entsprechende Sondereinheit der Feuerwehr Herne am dortigen Einsatzleitwagen ab. Die Wachverstärkung der drei Feuer- und Rettungswachen wurde gegen 02.30 Uhr durchgetauscht. Die Löscheinheiten Nord, Altenbochum und Heide lösten die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr ab, die bis zu diesem Zeitpunkt die Berufsfeuerwehr bei der Sicherstellung des Grundschutzes verstärkten. Gegen 05.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum die in Herne unterstützten dann wiederum aus dem Einsatz herausgelöst und erreichten die Hauptfeuerwache in Werne gegen 6 Uhr. Somit konnte die Einsatzmaßnahmen durch die Feuerwehr Bochum gegen 7 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: +49 (0)234 9254-978

Verfasser: Martin Weber

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell