POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher wütet in Bürogebäude

Zigaretten, einen kleinen Tresor und etwas Bargeld erbeutete ein Einbrecher Freitagnacht.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Kellerfenster Zugang zu einem Bürogebäude in der Max-Planck-Straße. Der Unbekannte brach mehrere Türen zu verschiedenen Firmen auf. In einem Büroraum hebelte er einen ca. 40 cm großen Tresor von der Wand, in einem anderen flexte er einen Zigarettenautomaten auf. Den Tresor nahm er mit, ebenso die Zigaretten. Aus einer unverschlossenen Geldkassette entnahm der Unbekannte ca. 100 Euro Bargeld. Das Polizeirevier Ehingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

