POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Lagerfeuer gerät außer Kontrolle

Ca. 8.000 Euro Schaden entstanden, als ein Feuer eine Schutzhütte beschädigte.

Ulm (ots)

Vermutlich mehrere Jugendliche machten Samstagnacht ein großes Feuer in einer Schutzhütte. Dabei fing die Holzdecke der Hütte, die in einem Waldstück in Verlängerung der Parkstraße rechts der Bundesstraße in Richtung Hausen steht, Feuer. Sie verständigten am Sonntag gegen 01.45 Uhr die Feuerwehr und flüchteten danach unerkannt. Dabei ließen die Jugendlichen allerdings persönliche Gegenstände zurück. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand dennoch ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.

