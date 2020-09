Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kreisverkehr übersehen

Weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, übersah ein Autofahrer einen Kreisverkehr und verursachte einen Unfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 23.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw von Langenau nach Ulm. Auf Höhe von Böfingen übersah er den dortigen Kreisverkehr. Er fuhr geradeaus über den Kreisverkehr und landete in einem angrenzenden Gebüsch. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ziemlich schnell die Ursache für den Unfall feststellen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte zudem Cannabis konsumiert. Der Pkw des Mannes wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es musste mit einem Kran aus dem Gebüsch geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste an der Unfallstelle eine größere Menge Öl beseitigen. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.

