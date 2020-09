Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gegenverkehr gestreift

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 13.30 Uhr befuhr eine 19-jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße von Hohenstaufen in Richtung Maitis. In einer langen Rechtskurve kam er zu weit nach links und streifte das entgegenkommende Auto eines 49-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte in Folge und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++1617207

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell