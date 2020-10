Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Getränkemarkt (24.10.-25.10.2020)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Getränkemarkt in der Föhrenstraße gewaltsam einzudringen. Hierzu drückten sie an zwei Fenstern die Rollläden hoch. Vermutlich weil die Täter gestört wurden, entstand kein größerer Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell