Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Heudorf, Landkreis Konstanz) Unfall bei dichtem Nebel - 10.000EUR Schaden Sonntag, 25.10.2020

Heudorf, Stockach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 03:30 Uhr bei dichtem Nebel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 43-Jährige Skoda-Fahrerin fuhr die Stockacher Straße in Richtung Heudorf. Am Ortseingang übersah sie bei dichtem Nebel eine vor ihr liegende Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit vier Autos eines ortsansässigen Autohauses, sowie einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun. Es entstand ein Gesamtschaden über 10.000EUR. Verletzt wurde die Fahrerin nicht.

