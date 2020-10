Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) 14-Jähriger bricht bei Unfall die Hand -Zeugen gesucht- Sonntag, 25.10.2020

Stockach (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 11:00 Uhr ist es in der Untere Walkestraße in Stockach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe der Einmündung Ludwigshafener Straße musste ein 14-Jähriger Fahrradfahrer aufgrund eines weißen Pkw mit Konstanzer Zulassung verkehrsbedingt bremsen. Der 14- Jährige stürzte und brach sich dabei die rechte Hand.

Der weiße Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Beteiligung des weißen Pkw kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier Stockach Tel. 07771 93910 zu melden.

