Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Pkw in Kreuzgasse zerkratzt

Idar-Oberstein (ots)

Heute erstattete der Fahrzeughalter eines VW Golf Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Am vergangenen Mittwoch, 12.02.2020, zwischen 16.45 und 16.55 Uhr, wurde die Fahrerseite des in der Kreuzgasse kurz abgestellten Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell