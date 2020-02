Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht

Schweich (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 16.02.20, bis Montag, 17.02.20, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit Pkw die K 21 bergab aus Richtung Welschbillig-Möhn kommend in Richtung Kordel. In Höhe der Einmündung der Straße Unterm Möhnerberg, vor einer scharfen Linkskurve, kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort auf einem Privatparkplatz ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Pkw Audi, wobei dieser im Heckbereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

