Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Reichenau) Von der Straße abgekommen und gegen Baum gefahren - 6000 Euro Schaden (26.10.2020)

Konstanz-Reichenau (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem Audi A6 und ein beschädigter Baum sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen, kurz nach 01 Uhr, auf der in Form eines Damms angelegten Pirminstraße zwischen der Insel Reichenau und Wollmatingen ereignet hat. Auf dem Weg von der Reichenau in Richtung Wollmatingen habe der 23-jährige Fahrer des Audis nach eigenen Angaben einem Fuchs ausweichen müssen. Aus diesem Grund sei der junge Mann dann von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos.

