Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall mit leicht verletztem Autofahrer (25.10.2020)

Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat sich ein 52-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagabend im Bereich des Sternenplatzes leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 17.30 Uhr auf der Spanierstraße unterwegs und musste aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung Sternenplatz anhalten. Ein nachfolgernder Fahrer eines Wohnmobils reagierte zu spät und prallte in das Heck des stehenden BMWs. An beiden Fahrzeugen entstand rund 2000 Euro Schaden. Der BMW-Fahrer begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell