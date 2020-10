Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fensterscheibe an Haus eingeworfen (24.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein Unbekannter am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Straße "Krummer Weg" beging. Der Unbekannte warf mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Hauses ein, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Personen, die Angaben zum Täter machen können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

