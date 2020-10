Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut falscher Polizeibeamter am Telefon (25.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten hat eine 87-jährige Frau am Sonntagmittag gegen 12 Uhr erhalten. Der Anrufer ging mit dem bekannten Trick vor indem er behauptete, dass Diebesbanden in letzter Zeit wiederholt Einbrüche in der Nachbarschaft der Seniorin begangen hätten. Als der Betrüger im Verlauf des Gesprächs die Kontodaten der Frau erfragen wollte, reagierte diese richtig und beendete sofort das Telefonat. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Hinweise zum Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" oder auch zum sogenannten "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell