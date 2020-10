Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vöhringen - Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der BAB81

Konstanz (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 25.10.2020 gegen 01:15 Uhr, auf der BAB 81 von Singen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 23-jähriger PKW-Lenker kam aufgrund stark überhöhter, nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der Anschlussstelle Vöhringen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Im weiteren Unfallverlauf schleuderte er über beide Fahrspuren und kam nach 300 Metern auf einer Wiese rechts neben der Autobahn zum Stehen. Hierbei beschädigte der schleudernde PKW noch mehrerer Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls in die Mittelschutzplanke wurden große Teile des Motors, des Getriebes und weitere Fahrzeugteile herausgerissen und verteilten sich über alle Fahrspuren. Dies wurde einer weiteren, auf der BAB81 ordnungsgemäß in die gleiche Fahrtrichtung fahrenden 28-jährigen PKW-Lenkerin zum Verhängnis, welche mit einem Teil des Unfallfahrzeuges kollidierte. Der unfallverursachende 23-Jährige wurde schwer, die 28-jährige nachfolgende Fahrzeuglenkerin leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch den Unfall wurden die Fahrbahn sowie Verkehrseinrichtungen im Wert von etwa 10.000 Euro beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Da die ersten Ermittlungen Hinweise auf technische Veränderungen am PKW des Unfallverursachers ergaben, die zu einer Erlöschung der Betriebserlaubnis führen könnten, wurde dieser für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die BAB81 musste in Fahrtrichtung Stuttgart für 3 Stunden aufgrund der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell