Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Zeugen gesucht

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem in der Hauenebersteiner Straße aufgestellten Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich nutzten die Langfinger den Schutz der Dunkelheit, um den Automaten mit Werkzeug aufzubrechen und anschließend Bargeld und Zigaretten zu entwenden. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos sind nun auf der Suche nach Zeugen und bitten unter der Telefonnummer 07221 62505 um Zeugenhinweise.

