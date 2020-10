Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Firma, gibt es Zeugen

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag, zwischen Mitternacht und 0:35 Uhr, in eine Firma in der Robert-Koch-Straße eingedrungen. Die Ganoven gelangten mutmaßlich durch das Entfernen eines an einem Tor verschraubten Metallzaunelements auf das Areal des Betriebs und entwendeten zwei fabrikneue Kompakttraktoren der Marke "John Deere". Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Die Diebe luden die Landmaschinen zunächst auf einen auf dem Areal vorgefundenen Tandemanhänger des Bestohlenen. Durch das zu hohe Transportgewicht der Maschinen ging der Anhänger jedoch zu Bruch und dürfte einen Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro erlitten haben. Die Unbekannten waren somit gezwungen die, die Fahrzeuge umzuladen und anderweitig abzutransportieren. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder zum Verbleib der gestohlenen Traktoren geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

