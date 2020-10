Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Gestohlen

Achern, Fautenbach (ots)

Nachdem ein noch Unbekannter am Donnerstagabend in einer Tankstelle in der Bundesstraße die Kasse leer räumte, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen soll der mit einer schwarzen Maske vermummte, rund 20 Jahre alte Mann kurz nach 20 Uhr in einem günstigen Moment an der Kasse hantiert und Bargeld entnommen haben. Er soll das Geld anschließend in eine mitgeführte Tüte gesteckt und das Weite gesucht haben. Eine anschließende Fahndung nach dem Langfinger blieb bislang ohne den erhofften Erfolg. Der Unbekannte wird als etwa 160 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Sturmhaube und einem schwarzen Pullover der Marke Adidas bekleidet gewesen sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

