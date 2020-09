Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Streitigkeiten zwischen Autofahrern lösen 3-stündigen Polizeieinsatz aus+++

Oldenburg (ots)

Am 09.09.20, gegen 16:41 Uhr, kommt es in Metjendorf, Metjendorfer Landstraße vor der dortigen Baustellenampel zu einem Verkehrsereignis. Ein 45 jähriger späterer Beschuldigter überholt zunächst die vor der Baustellenampel wartenden Fahrzeuge, um auf sein Grundstück abzubiegen. Auf Grund Unstimmigkeiten zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten kommt es zu einem Streitgespräch zwischen den Beiden. Im Verlauf des Gespräches kommt es zu einer Körperverletzungshandlung. Danach verschwindet der Beschuldigte in seinem Wohnhaus. Der Geschädigte gibt in seiner Anzeigeerstattung an, dass der Beschuldigte stark nach Alkohol gerochen hat. Auf Klingeln und Klopfen reagiert der Beschuldigte jedoch nicht. Somit wird über die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus angeregt. Nach Türöffnung durch einen örtlichen Schlüsseldienst wird das Wohnhaus durch Polizeikräfte, unter Hinzuziehung eines Diensthundes, durchsucht. Der Beschuldigte kann angetroffen werden. Er folgt den Maßnahmen und ist gegenüber der Polizei kooperativ. Ein danach durchgeführter Alkoholtest verläuft negativ, so dass durch die Staatsanwaltschaft keine Blutprobe angeordnet wird. Der Beschuldigte wird danach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wird trotzdem gegen ihn eröffnet. Der Polizeieinsatz dauerte vor Ort ca. 3 Stunden.

