Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auffahrunfall auf dem Radweg +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen ist es am Montag gegen 13.30 Uhr auf dem Theaterwall gekommen. Eine 56-jährige Frau aus Oldenburg war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Theaterwall in Richtung Julius-Mosen-Platz unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Gaststraße musste sie bei "Rot" anhalten. Eine hinter ihr fahrende 62-Jährige aus Petersfehn erkannte dies offenbar zu spät und für mit ihrem Pedelec auf das Rad der Oldenburgerin auf. Beide Frauen stürzten und wurden dabei leicht verletzt. Die 56-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (1033965)

Eine 58-jährige Fußgängerin wurde bei einem weiteren Unfall am Montag ebenfalls leicht verletzt. Die Frau war nach Zeugenangaben gegen 12.10 Uhr unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Neuen Donnerschweer Straße gelaufen und wurde dort von dem BMW einer 66-Jährigen erfasst, die in Richtung Stadtmitte fuhr. Die Fußgängerin stürzte und musste mit ihren leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (1033668)

Der Unfalldienst der Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise von Zeugen entgegen.

