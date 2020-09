Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Angeblicher Wasserwerker entwendet Uhren und Schmuck +++

Oldenburg (ots)

Eine 92-jährige Frau ist am Montag in ihrer Wohnung an der Bümmersteder Tredde von einem falschen Wasserwerker bestohlen worden.

Laut Aussage der Rentnerin hatte sich der Unbekannte um 12.30 Uhr offenbar über einen Nebeneingang Zutritt zum Garten des Wohnhauses verschafft. Von dort sei er dann ins Haus gegangen, wo er von der 92-Jährigen schließlich bemerkt worden sei. Der Mann habe erklärt, dass er aufgrund eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft die Wasseranschlüsse im Haus überprüfen müsse.

Zunächst habe der Unbekannte den Wasserhahn in der Küche geöffnet und habe dann gemeinsam mit der 92-Jährigen das Badezimmer aufgesucht. Dort habe er der Rentnerin den Duschkopf in die Hand gedrückt und das Wasser angestellt. Daraufhin habe er das Badezimmer verlassen und die Tür geschlossen. Als die Rentnerin den Mann bat, die Tür wieder zu öffnen, erklärte er, dass er einen Heizkörper hinter der Tür ebenfalls prüfen müsse.

Einige Minuten später sei der Mann schließlich zurückgekommen und habe der Frau mitgeteilt, dass er seinen Chef anrufen müsse. Daraufhin habe er das Haus verlassen.

Die 92-jährige Geschädigte stellte wenig später fest, dass der Mann oder ein Mittäter Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet hatte.

Es soll sich bei dem Unbekannten um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit heller Haut gehandelt haben. Er habe dunkle Kleidung und eine Kopfbedeckung getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

Hinweise und Präventionstipps zum Thema "Trickdiebstahl in Wohnungen" hat die Polizei unter der folgenden Internetadresse zusammengefasst:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell