POL-OL: +++ Polizeieinsatz in der Wallstraße +++

Oldenburg (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in der Wallstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Person in Gewahrsam genommen wurde.

Zeugen meldeten sich gegen 17.30 Uhr bei der Leitstelle der Polizei und schilderten, dass ein Mann die Gäste eines Restaurants und einer Bar beleidigen und belästigen würde. Laut Aussage einer Anruferin soll sich der Mann im Bereich der Außenbestuhlung mit entblößtem Unterleib gezeigt haben.

Wenige Minuten später konnten Beamte den 48-Jährigen in der Wallstraße antreffen. Der erheblich alkoholisierte Mann wurde aufgefordert, die Beamten zur Dienststelle zu begleiten. Der Verdächtige kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach, sondern sperrte sich mit hohem Kraftaufwand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Am Eingang der Polizeidienststelle versuchte der Mann, einen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen im Gesicht zu treffen. Nachdem die Einsatzkräfte den Verdächtigen schließlich fixiert hatten, spuckte er um sich und traf einen Beamten am Arm. Auch während der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt trat der 48-Jährige um sich.

Der Mann verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Gegen ihn wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. (1027639)

