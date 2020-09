POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Rostrup: PKW überschlägt sich. Eine Person leicht verletzt.

Am 04.09.2020 befährt ein 19-jähriger PKW-Fahrer gegen 07:40 Uhr in Bad Zwischenahn die Elmendorfer Straße in Richtung Rostrup. Ausgangs einer Rechtskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in den Graben. Der PKW überschlägt sich und schleudert zurück auf die Fahrbahn, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kommt. Der einzige PKW-Insasse wird leicht verletzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Elmendorfer Straße für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

