Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++PKW-Fahrer ohne Führerschein fährt in Maisfeld++

Oldenburg (ots)

Am 04.09.2020, um 04:15 Uhr, stellte die Polizei im Rahmen der Streife einen PKW in einem Maisfeld in Hahn-Lehmden fest. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 38-jähriger PKW- Fahrer aus Bösel die Wiefelsteder Straße in Richtung Wilhelmshavener Straße befahren hatte. An der Einmündung ist er jedoch geradeaus in ein Maisfeld gefahren. Beim Versuch wieder herauszufahren, blieb der PKW stecken. Als die Polizei an der Unfallstelle erschien, war der Fahrer nicht mehr vor Ort. Dieser konnte nach kurzer Suche in Hahn-Lehmden angetroffen werden. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass der Böseler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm erwartet nun ein Strafverfahren. Am PKW entstand Sachschaden. Im Maisfeld wurden etliche Quadratmeter Pflanzen beschädigt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

