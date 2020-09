Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Fahranfängerin verursacht Verkehrsunfall++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 03.09.2020 gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus Westoverledingen mit einem PKW die Bremer Straße in Wiefelstede- Borbeck. Sie war auf dem Weg nach Neuenkruge als sie ortsausgangs in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geriet. Der entgegenkommende 37-jährige PKW-Fahrer aus Bad Zwischenahn versuchte noch mit seinem BMW auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Trotz des hohen Sachschadens von geschätzten 43.000 Euro blieben beide Beteiligte unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PSt Rastede

Telefon: +49(0)4402/9244115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell