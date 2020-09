Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Stoßstangen von Firmengelände entwendet +++

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.08.20, 11:00 Uhr, bis Montag, 31.08.20, 07:00 Uhr, wurden Stoßstangen von einem Firmengelände in der Rheinstraße entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die unbekannten Täter über die Stedinger Straße dem Betriebsgelände und schnitten zwei Löcher in den Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Dort entwendeten sie 16 Fahrzeugstoßstangen für verschiedene Fahrzeughersteller. Es ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes genutzt wurde. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die im Tatzeitraum ein oder mehrere Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich gesehen haben, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (1003096)

