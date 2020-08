POL-OL: +++ Einbruch in Werkstatt +++ Brand eines Altkleidercontainers +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+++ Einbruch in Werkstatt +++ Brand eines Altkleidercontainers +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Gutenbergstraße in Oldenburg zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Über eine außenliegende Treppe gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 17:30 Uhr, zu einem Fenster im Obergeschoss. Dieses wurde mittels eines Steines beschädigt und der Täter gelangte in die Räume. Diese wurden durchsucht und der Täter flüchtete mit einer derzeit noch unbekannten Menge an Bargeld. (999956)

In der Ehnernstraße wurde am Samstagabend gegen 22:00 Uhr der Brand eines Altkleidercontainers gemeldet. Die Feuerwehr brach den Container für die Löscharbeiten auf. Der Container wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 1000 Euro und hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (674312)

