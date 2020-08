Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person in Godensholt++

Oldenburg (ots)

Am Morgen des 25.08. gegen 07:30 Uhr kam es auf der Edewechter Straße in Höhe der Moorstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und leicht verletzter Person. Der unbekannte Führer eines weißen Sprinters befuhr die Edewechter Straße in Richtung Godensholt. In Höhe der genannten Einmündung wich er einer Taube auf seinem Fahrstreifen aus und geriet hierdurch in den Gegenverkehr. Dies nötigte eine 49-Jährige Taxifahrerin zu einem Ausweichmanöver mit starkem Abbremsen. Der dahinter fahrende 52-Jährige Führer eines Kleintransporters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Taxi auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die 49-jährige Taxifahrerin erlitt zudem leichte Verletzungen. Der weiße Sprinter setzte seine Fahrt in Richtung Godensholt fort, ohne an der Unfallstelle zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen oder Beteiligte des Vorfalls werden gebeten, sich für sachdienliche Hinweise beim PK Westerstede unter 04488/833-0 zu melden.

