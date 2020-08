Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Exhibitionist in Parkanlage in Eversten +++

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag zeigte eine 30-jährige Frau aus Edewecht eine exhibitionistische Handlung an. Sie gab an, dass sie zwischen 16 und 16:45 Uhr in einer Parkanlage hinter dem Schulzentrum Eversten zwischen der Theodor-Heuss-Straße und dem Osterkampsweg auf einer Bank gesessen und gelesen habe. Im Gebüsch hinter sich habe sie nach einiger Zeit einen etwa 25-jährigen Mann wahrgenommen, der an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Als dieser auf Ansprache nicht reagierte, habe sie sich entfernt. Sie beschreibt den Mann als etwa 25 Jahre alt, mit südeuropäischen Erscheinungsbild, etwas dunkleren Teint und schwarzen Haaren. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze enge Hose getragen haben. Insgesamt habe der Mann eher ungepflegt gewirkt.

Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben oder Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (979778)

