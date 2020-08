Polizei Düren

POL-DN: Eiliger Autofahrer

Hürtgenwald (ots)

Mit seiner riskanten Fahrweise gefährdete am Donnerstag ein junger Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer.

Am Donnerstag, 06.08.2020, gegen 17:45 Uhr, war ein ziviler Streifenwagen des Dürener Verkehrsdienstes auf der B 399 in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Dabei wurden die Beamten von einem 24-Jährigen aus der Gemeinde Simmerath mit seinem Pkw überholt - und das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bei bestehendem Überholverbot. Die Beamten stellten im Rahmen der Nachfahrt Geschwindigkeiten von 140 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern und 120 km/h bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde fest. Zudem überholte der junge Mann mehrfach gefährlich im Überholverbot. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste an den rechten Fahrbahnrand ausweichen und machte durch Betätigen der Lichthupe auf sich aufmerksam.

Erst nach einigen Kilometern Nachfahrt war der Raser zu stoppen. Er zeigte sich insoweit einsichtig und gab zur Erklärung an, es eilig gehabt zu haben. Nun sieht er einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell