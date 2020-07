Polizei Düren

POL-DN: Mehrere versuchte Wohnungseinbrüche nahm die Polizei am Samstag auf.

Düren/Nideggen/Vettweiß (ots)

In der Binsfelder Straße in Düren geriet zwischen 00:05 Uhr und 07:30 Uhr ein Einfamilienhaus in den Fokus von Einbrechern. Der oder die Unbekannten versuchten die Haustür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Ein Haus in der Nideggener Straße in Nideggen-Schmidt war am Samstagabend ebenfalls Ziel von Unbekannten. Gegen 23:00 Uhr erhielten die abwesenden Bewohner von ihrem Alarmsystem eine Nachricht auf ihr Telefon. Per Video sahen sie zwei Personen, die sich an der Rückseite des Hauses zu schaffen machten. Auch hier fanden sich später Hebelspuren. Die Terrassentür wurde jedoch nicht geöffnet. Möglicherweise ließen die beiden Personen von ihrem Vorhaben ab, nachdem die in Haus anwesenden Hunde anschlugen.

Zwischen 00:15 Uhr und 11:30 Uhr am Samstag versuchten Unbekannte in ein Haus im Kapellenweg in Vettweiß-Jakobwüllesheim einzubrechen. Auch hier fanden sich Hebelspuren an der Eingangstür, die jedoch Stand hielt.

