POL-DN: Aufmerksamer Zeuge meldet Fahrraddiebstahl

Düren

Ein Zeuge meldete am Donnerstag den Diebstahl eines Fahrrades bei der Polizei. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später angetroffen. Gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Bahnhof in Düren, wie ein Mann mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss durchtrennte und trotz Zurufens damit weg fuhr. Die alarmierten Beamten trafen im Rahmen der Fahndung im Langemarckpark auf einen Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Außer dem Fahrrad, das der Zeuge ebenfalls beschrieben hatte, standen noch zwei weitere Fahrräder in unmittelbarer Nähe zu ihm. Der Tatverdächtige, ein 42-jähriger Dürener, führte zudem einen Rucksack mit, in dem sich diverses Werkzeug, wie zum Beispiel Bolzenschneider, Metallsäge und Schraubendreher, befand. Den Fahrraddiebstahl stritt er ab.

Sowohl das Werkzeug als auch die drei Fahrräder wurden sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein braunes Mountainbike, ein blaues Herrenfahrrad und ein silber-schwarzes Damenrad, beide Marke Pegasus. Wer eines der Fahrräder als sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8516 in Verbindung zu setzen. Den 40-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

