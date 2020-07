Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Freizeitgelände

Inden (ots)

In die Räumlichkeiten einer Freizeiteinrichtung auf der Goltsteinkuppe wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eingebrochen.

Nach ersten Feststellungen nutzten der oder die Diebe die Zufahrt zum "Indemann" aus Richtung Lucherberg und öffneten ein Seitentor der dortigen Anlage. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 09:25 Uhr am Donnerstag. An der dortigen Containeranlage wurde ein rückwärtiges Fenster gewaltsam geöffnet. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld und eine hochwertige Kaffeemaschine entwendet. Zudem wurde ein Kühlanhänger aufgebrochen und hieraus zahlreiche Getränkekisten gestohlen. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

